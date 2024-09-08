Почти 9 тысяч оккупантов и 168 артсистем. Названы потери РФ за первую неделю осени

За первую неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8960 оккупантов. Также удалось "отминусовать" 168 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

Кроме этого, ВСУ уничтожили 31 ракету и 357 российских дронов.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

"За неделю, с 1 по 8 сентября потери РФ составили около 8960 человек личного состава", - написал он.

Ситуация на фронте

По данным на 8 сентября, на фронте за сутки было зафиксировано 183 боевых столкновения. На Кураховском направлении количество боев превысило активность россиян на Покровском направлении.

При этом, как утверждают аналитики Института изучения войны, россияне захватили село Синьковка в ходе наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Также оккупанты продвинулись под Покровском, на Донецком направлении и на островах в дельте Днепра в Херсонской области.

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