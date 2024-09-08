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Почти 9 тысяч оккупантов и 168 артсистем. Названы потери РФ за первую неделю осени

Украина, Воскресенье 08 сентября 2024 13:45
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Почти 9 тысяч оккупантов и 168 артсистем. Названы потери РФ за первую неделю осени Фото: названы потери РФ в Украине за первую неделю сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За первую неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8960 оккупантов. Также удалось "отминусовать" 168 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

"За неделю, с 1 по 8 сентября потери РФ составили около 8960 человек личного состава", - написал он.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

  • 44 танка;
  • 137 боевых бронированных машин;
  • 168 артиллерийских систем;
  • 4 РСЗО;
  • 2 установки ПВО;
  • 337 единиц автотехники;
  • 56 единиц спецтехники.

Кроме этого, ВСУ уничтожили 31 ракету и 357 российских дронов.

Почти 9 тысяч оккупантов и 168 артсистем. Названы потери РФ за первую неделю осени

Потери РФ за первую неделю сентября (t.me/Pavliuk_KSV)

Ситуация на фронте

По данным на 8 сентября, на фронте за сутки было зафиксировано 183 боевых столкновения. На Кураховском направлении количество боев превысило активность россиян на Покровском направлении.

При этом, как утверждают аналитики Института изучения войны, россияне захватили село Синьковка в ходе наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Также оккупанты продвинулись под Покровском, на Донецком направлении и на островах в дельте Днепра в Херсонской области.

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