ua en ru
Сб, 21 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ проводять операції у селі Кринки на лівому березі Херсонської області, - ISW

Субота 21 жовтня 2023 03:22
UA EN RU
ЗСУ проводять операції у селі Кринки на лівому березі Херсонської області, - ISW Фото: ЗСУ ведуть бої у селі Кринки на лівому березі Дніпра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 19 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північний схід Кринок (27 км на схід від міста Херсон та 2 км від річки Дніпро). За даними російських джерел, українські сили закріплюються в районі Кринок і продовжують зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро.

ЗСУ проводять операції у селі Кринки на лівому березі Херсонської області, - ISW

Російські блогери також заявляли, що підрозділи ЗСУ тимчасово просунулися до дороги Козачі Табори-Кринки-Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська до північної околиці населеного пункту. Також повідомлялося про бої в районі Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра). Так, 19 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російська авіація завдала удару по Піщанівці, яка розташована на лівому березі. Аналітики ISW припускають, що на той момент українські сили ще були присутні в населеному пункті.

Ключові висновки ISW :

  • Російські війська 20 жовтня зробили нову спробу наступу біля Авдіївки і просунулися незначно, що вказує на те, що російське військове командування, як і раніше, віддане наступальним операціям у цьому районі, незважаючи на тяжкі втрати техніки та особового складу.
  • Російські та українські джерела продовжують зазначати, що російські підрозділи, що обороняють лівий берег Херсонської області, менш боєздатні, ніж війська РФ на інших частинах фронту.
  • Українські сили продовжили контрнаступні дії під Бахмутом та на заході Запорізької області.
  • Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив 20 жовтня, що російська влада має позбавити мігрантів отриманого російського громадянства, якщо вони не бажають воювати в Україні.

Раніше повідомлялося, що збільшення кількості ворожих обстрілів на півдні пов'язане із побоюваннями окупантів просування українських військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонська область Вторгнення Росії до України
NEWS
ЄC найближчими днями розпочне консультації щодо нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg
ЄC найближчими днями розпочне консультації щодо нового пакету санкцій проти РФ, - Bloomberg
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ