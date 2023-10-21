ЗСУ проводять операції у селі Кринки на лівому березі Херсонської області, - ISW

На кадрах із геолокацією, опублікованих 19 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північний схід Кринок (27 км на схід від міста Херсон та 2 км від річки Дніпро). За даними російських джерел, українські сили закріплюються в районі Кринок і продовжують зберігати свою присутність у районі Антонівського та залізничного мостів через Дніпро.

Російські блогери також заявляли, що підрозділи ЗСУ тимчасово просунулися до дороги Козачі Табори-Кринки-Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська до північної околиці населеного пункту. Також повідомлялося про бої в районі Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра). Так, 19 жовтня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російська авіація завдала удару по Піщанівці, яка розташована на лівому березі. Аналітики ISW припускають, що на той момент українські сили ще були присутні в населеному пункті.

Ключові висновки ISW :