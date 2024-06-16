Майже 8 тисяч окупантів та два літаки. Втрати РФ у війні за тиждень

Росія втратила за тиждень, з 10 по 16 червня, у війні в Україні 7750 окупантів. Також ЗСУ вдалося "приземлити" два літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 10-16.05 орієнтовно склали:
За добу ЗСУ ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення агресор втратив 526 310 солдатів. Також захисники України знищили 58 артилерійських систем.
Нагадаємо, в результаті атаки дронів в Росії були вражені два новітні багатоцільові літаки Су-57.
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