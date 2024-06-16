Ще майже 1200 окупантів і 58 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 526 310 солдатів. Також захисники України знищили 58 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що минулої доби треть штурмів росіян припала на Покровський напрямок. Протягом доби це був найгарячіший напрямок, проте Сили оборони міцно тримають оборону.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна має повне право на знищення ракетних установок, з яких Росія атакує Харків та область.

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