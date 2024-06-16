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Ще майже 1200 окупантів і 58 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Неділя 16 червня 2024 07:29
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Ще майже 1200 окупантів і 58 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 526 310 солдатів. Також захисники України знищили 58 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 526 310 (+1160) осіб ліквідовано;
  • танків - 7956 од;
  • бойових броньованих машин - 15 269 (+6) од.;
  • артилерійських систем - 13 913 (+58) од.;
  • РСЗВ - 1104 (+1) од.;
  • засоби ППО - 853 од.;
  • літаків - 359 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 159 (+11) од.;
  • крилатих ракет - 2296 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18 967 (+56) од.;
  • спеціальної техніки - 2325 (+3) од.

Ще майже 1200 окупантів і 58 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Нагадаємо, що минулої доби треть штурмів росіян припала на Покровський напрямок. Протягом доби це був найгарячіший напрямок, проте Сили оборони міцно тримають оборону.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна має повне право на знищення ракетних установок, з яких Росія атакує Харків та область.

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