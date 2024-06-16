Ще майже 1200 окупантів і 58 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу
Сили оборони України за добу ліквідували ще 1160 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив 526 310 солдатів. Також захисники України знищили 58 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 526 310 (+1160) осіб ліквідовано;
- танків - 7956 од;
- бойових броньованих машин - 15 269 (+6) од.;
- артилерійських систем - 13 913 (+58) од.;
- РСЗВ - 1104 (+1) од.;
- засоби ППО - 853 од.;
- літаків - 359 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 159 (+11) од.;
- крилатих ракет - 2296 (+3) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18 967 (+56) од.;
- спеціальної техніки - 2325 (+3) од.
Нагадаємо, що минулої доби треть штурмів росіян припала на Покровський напрямок. Протягом доби це був найгарячіший напрямок, проте Сили оборони міцно тримають оборону.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна має повне право на знищення ракетних установок, з яких Росія атакує Харків та область.
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