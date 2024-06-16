Почти 8 тысяч оккупантов и два самолета. Потери РФ в войне за неделю

Общие боевые потери противника на 10-16.06 ориентировочно составили:

личного состава 7750 человек ликвидировано,

танков - 87 ед,

боевых бронированных машин - 138 ед,

артиллерийских систем - 320 ед,

РСЗО - 7 ед,

средств ПВО - 17 ед,

самолеты - 2 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 177,

крылатых ракет – 19,

автомобильной техники и автоцистерн - 405 ед,

специальной техники - 72.

Потери РФ в Украине

За сутки ВСУ ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 526 310 солдат. Также защитники Украины уничтожили 58 артиллерийских систем.

Напомним, в результате атаки дронов в России были поражены два новейших многоцелевых самолета Су-57.