Почти 8 тысяч оккупантов и два самолета. Потери РФ в войне за неделю

Россия потеряла за неделю, с 10 по 16 июня, в войне в Украине 7750 оккупантов. Также ВСУ удалось "приземлить" два самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 10-16.06 ориентировочно составили:
За сутки ВСУ ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял 526 310 солдат. Также защитники Украины уничтожили 58 артиллерийских систем.
Напомним, в результате атаки дронов в России были поражены два новейших многоцелевых самолета Су-57.
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