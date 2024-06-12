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У ГУР підтвердили ураження двох Су-57 та розповіли про ступінь пошкоджень

Середа 12 червня 2024 15:36
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У ГУР підтвердили ураження двох Су-57 та розповіли про ступінь пошкоджень Фото: дрон атаковал сразу два российских Су-57 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В результаті атаки дрона в Росії у суботу, 8 червня, були уражені два новітні багатоцільові літаки Су-57.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Так, щодо підтвердження ураження ми можемо зараз говорити про те, що в одного Су-57 значні пошкодження, в іншого - легші. Ймовірно, його можна буде відновити у більш швидкий термін", - розповів Юсов.

При цьому він нагадав, що Су-57 були уражені вперше. Вони є "надновими" винищувачами РФ і гордістю Повітряно-космічних сил країни-агресора.

Удар по Су-57

Нагадаємо, 9 червня ГУР повідомило про те, що на території аеродрому "Ахтубінськ" було завдано удару по російському літаку Су-57.

При цьому пізніше представник ГУР Андрій Юсов допустив, що уражений був не один Су-57, а одразу два. Також була інформація про постраждалих серед особового складу окупантів.

Більш детально про Су-57 - у матеріалі РБК-Україна.

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