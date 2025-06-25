UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Майже 70% українців взагалі не мають грошових заощаджень

Фото: Заощаджень не мають майже 70% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Основною причиною, чому українці не тримають гроші в банках, є відсутність заощаджень через низькі доходи. Так заявили 68% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

У якості причини не тримати гроші в банках також 25% опитаних вказали недовіру до фінансових установ.

Серед опитаних 32% тримають у банку незначну частину коштів, 29% зберігають у банку значну частину заощаджень: 13% тримають половину своїх коштів, ще 16% - їхню більшу частину.
Найпоширенішими фінансовими послугами серед населення є використання банківського рахунку/карти (82%), оплата комунальних платежів через банк (66%), використання мобільного/інтернет-банкінгу (59%) та терміналів (50%), грошові перекази через банк (44%) та обмін валют (20%).
Найпоширенішим типом банківського рахунку серед населення є зарплатний картковий рахунок - ним володіють близько половини опитаних (49%). Про наявність поточного рахунку в гривні зазначили 36%; ще 31% мають пенсійний картковий рахунок. 29% опитаних вказали, що мають картковий рахунок, відкритий із їхньої ініціативи.

Опитування було проведене  25 квітня - 5 травня 2025 року серед 2000 респондентів. Помилка - не більш 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95.

Нагадаємо, в Україні діють 60 банків. З початку війни збанкрутіли декілька невеликих банків, але це не було масово. З бюджету зараз повертають 100% вкладів громадян в цих банках.

Під час війни рівень довіри до банків зріс, як і в цілому до державних та інших інститутів. Зокрема, на початку 2024 року банкам довіряли близько 50% українців, але зараз ця цифра напевно значно нижча.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Банки