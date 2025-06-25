Майже 70% українців взагалі не мають грошових заощаджень

У якості причини не тримати гроші в банках також 25% опитаних вказали недовіру до фінансових установ.



Серед опитаних 32% тримають у банку незначну частину коштів, 29% зберігають у банку значну частину заощаджень: 13% тримають половину своїх коштів, ще 16% - їхню більшу частину.

Найпоширенішими фінансовими послугами серед населення є використання банківського рахунку/карти (82%), оплата комунальних платежів через банк (66%), використання мобільного/інтернет-банкінгу (59%) та терміналів (50%), грошові перекази через банк (44%) та обмін валют (20%).

Найпоширенішим типом банківського рахунку серед населення є зарплатний картковий рахунок - ним володіють близько половини опитаних (49%). Про наявність поточного рахунку в гривні зазначили 36%; ще 31% мають пенсійний картковий рахунок. 29% опитаних вказали, що мають картковий рахунок, відкритий із їхньої ініціативи.



Опитування було проведене 25 квітня - 5 травня 2025 року серед 2000 респондентів. Помилка - не більш 2,2% з довірчою ймовірністю 0,95.