Де українці зберігають свої заощадження: свіжий рейтинг банків

В Україні на 1 квітня 2025 року працювало 60 банків, у яких фізичні особи тримали 1 трлн 228 млрд гривень. З початку року сума зросла на 11,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних ПриватБанку - 444,1 млрд гривень та Ощадбанку - 210,2 млрд гривень

На третьому приватний Універсал Банк - 84,5 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 71,8 млрд гривень, приватний ПУМБ - 56,2 млрд гривень, банк іноземної банківської групи УкрСиббанк - 48,9 млрд гривень.

Банківський сектор

На початок квітня 2025 року в Україні працювало 60 банків. Облікова чисельність штатних працівників загалом становить 96,4 тисяч осіб. У ПриватБанку працюють 19,1 тисяч осіб.

Державних банків усього сім. У I кварталі частка чистих активів держбанків залишалася на рівні 53,3%. У свою чергу частка держбанків у коштах населення поступово знижується: на 0,4 в. п. за квартал до 62,9%.