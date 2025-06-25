Почти 70% украинцев вообще не имеют денежных сбережений

Основной причиной, почему украинцы не держат деньги в банках, является отсутствие сбережений из-за низких доходов. Так заявили 68% респондентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
В качестве причины не держать деньги в банках также 25% опрошенных указали недоверие к финансовым учреждениям.
Среди опрошенных 32% держат в банке незначительную часть средств, 29% хранят в банке значительную часть сбережений: 13% держат половину своих средств, еще 16% - их большую часть.
Опрос был проведен 25 апреля - 5 мая 2025 года среди 2000 респондентов. Ошибка - не более 2,2% с доверительной вероятностью 0,95.
Напомним, в Украине действуют 60 банков. С начала войны обанкротились несколько небольших банков, но это не было массово. Из бюджета сейчас возвращают 100% вкладов граждан в этих банках.
Во время войны уровень доверия к банкам вырос, как и в целом к государственным и другим институтам. В частности, в начале 2024 года банкам доверяли около 50% украинцев, но сейчас эта цифра наверняка значительно ниже.
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