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Майже 600 окупантів та три десятки дронів: Генштаб оновив втрати РФ

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Україна, Субота 13 травня 2023 08:18
Майже 600 окупантів та три десятки дронів: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ вже знищили понад 198 тисяч окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за минулу добу знищили ще 590 російських окупантів та десятки одиниць техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 198 тисяч своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 13 травня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 198260 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків - 3751 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 7307 (+12) од,
  • артилерійських систем - 3095 (+27) од,
  • РСЗВ - 561 (+2) од,
  • засоби ППО - 314 (+2) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2665 (+29),
  • крилаті ракети - 970 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6011 (+15) од,
  • спеціальна техніка - 402 (+9).

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили близько 47 атак окупантів. Епіцентром боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка.

При цьому аналітики ISW зазначають, що ЗСУ просунулися на північний захід Бахмута завдяки локальним атакам.

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