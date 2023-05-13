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Почти 600 оккупантов и три десятка дронов: Генштаб обновил потери РФ

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Украина, Суббота 13 мая 2023 08:18
Почти 600 оккупантов и три десятка дронов: Генштаб обновил потери РФ Фото: ВСУ уже уничтожили более 198 тысяч оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 590 российских оккупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 198 тысяч своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 13 мая 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 198 260 (+590) человек ликвидировано,
  • танков - 3751 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 7307 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 3095 (+27) ед,
  • РСЗО - 561 (+2) ед,
  • средства ПВО - 314 (+2) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2665 (+29),
  • крылатые ракеты - 970 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6011 (+15) ед,
  • специальная техника - 402 (+9).

Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили около 47 атак оккупантов. Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка.

При этом аналитики ISW отмечают, что ВСУ продвинулись на северо-запад Бахмута благодаря локальным атакам.

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