Почти 600 оккупантов и три десятка дронов: Генштаб обновил потери РФ
Фото: ВСУ уже уничтожили более 198 тысяч оккупантов (Getty Images)
Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 590 российских оккупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 198 тысяч своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 13 мая 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 198 260 (+590) человек ликвидировано,
- танков - 3751 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 7307 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 3095 (+27) ед,
- РСЗО - 561 (+2) ед,
- средства ПВО - 314 (+2) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2665 (+29),
- крылатые ракеты - 970 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6011 (+15) ед,
- специальная техника - 402 (+9).
Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили около 47 атак оккупантов. Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка.
При этом аналитики ISW отмечают, что ВСУ продвинулись на северо-запад Бахмута благодаря локальным атакам.
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