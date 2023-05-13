Почти 600 оккупантов и три десятка дронов: Генштаб обновил потери РФ

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 590 российских оккупантов и десятки единиц техники врага. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 198 тысяч своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 13 мая 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 198 260 (+590) человек ликвидировано,

танков - 3751 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 7307 (+12) ед,

артиллерийских систем - 3095 (+27) ед,

РСЗО - 561 (+2) ед,

средства ПВО - 314 (+2) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2665 (+29),

крылатые ракеты - 970 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6011 (+15) ед,

специальная техника - 402 (+9).

Напомним, за минувшие сутки ВСУ отбили около 47 атак оккупантов. Эпицентром боев остаются Бахмут и Марьинка.

При этом аналитики ISW отмечают, что ВСУ продвинулись на северо-запад Бахмута благодаря локальным атакам.

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