Майже 600 окупантів та 24 дрони: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Українські військові за минулу добу знищили ще 580 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабного наступу армія країни-агресора втратила 199 460 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ станом на 15 травня орієнтовно склали:
Нагадаємо, за минулу добу на сході відбулося 46 боєзіткнень між українськими та російськими військовими.
Тим часом загарбники втратили ще позиції в районі Бахмута, при чому в місті просуваються.
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