Почти 600 окупантов и 24 дрона: Генштаб обновил потери России в Украине

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 15 мая ориентировочно составили:

личного состава - около 199 460 (+580) человек ликвидировано,

танков - 3759 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 7336 (+11) ед,

артиллерийских систем - 3137 (+21) ед,

РСЗО - 562 (+0) ед,

средства ПВО - 316 (+2) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2720 (+24),

крылатые ракеты - 973 (+3),

корабли /катера /- 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6034 (+16) ед,

специальная техника - 407 (+3).

Напомним, за прошедшие сутки на востоке произошло 46 боестолкновений между украинскими и российскими военными.

Тем временем захватчики потеряли еще позиции в районе Бахмута, при чем в городе продвигаются.

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