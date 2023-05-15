Почти 600 окупантов и 24 дрона: Генштаб обновил потери России в Украине

Украинские военные за прошедшие сутки уничтожили еще 580 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабного наступления армия страны-агрессора потеряла 199 460 солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 15 мая ориентировочно составили:
Напомним, за прошедшие сутки на востоке произошло 46 боестолкновений между украинскими и российскими военными.
Тем временем захватчики потеряли еще позиции в районе Бахмута, при чем в городе продвигаются.
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