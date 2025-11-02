Майже 60 тисяч абонентів залишилися без світла внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що в ніч на 2 листопада росіяни намагалися атакувати Запоріжжя. Глава ОВА ОВА повідомляв, що для регіону була загроза застосування дронів та балістики.

Пізніше він уточнив, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено житловий сектор. Окрім того, через ворожий обстріл щонайменше двоє людей постраждали.