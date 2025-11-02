Почти 60 тысяч абонентов остались без света в результате атаки РФ на Запорожье

Обстрел Запорожья

Напомним, что в ночь на 2 ноября россияне пытались атаковать Запорожье. Глава ОВА ОВА сообщал, что для региона была угроза применения дронов и баллистики.

Позже он уточнил, что в результате вражеской атаки поврежден жилой сектор. Кроме того, из-за вражеского обстрела по меньшей мере два человека пострадали.