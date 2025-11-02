RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Почти 60 тысяч абонентов остались без света в результате атаки РФ на Запорожье

Фото: почти 58 тысяч семей без электроэнергии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что десятки тысяч потребителей остались без электроэнергии из-за атаки РФ на Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Почти 58 тысяч абонентов обесточены из-за российской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.

Федоров добавил, что энергетики восстановят питание, как только позволит ситуация с безопасностью.

Обстрел Запорожья

Напомним, что в ночь на 2 ноября россияне пытались атаковать Запорожье. Глава ОВА ОВА сообщал, что для региона была угроза применения дронов и баллистики.

Позже он уточнил, что в результате вражеской атаки поврежден жилой сектор. Кроме того, из-за вражеского обстрела по меньшей мере два человека пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожьеВойна в Украине