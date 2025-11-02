ua en ru
Війна в Україні

Армія РФ атакувала Запоріжжя, пошкоджено житловий сектор: що відомо

Неділя 02 листопада 2025 03:15
Армія РФ атакувала Запоріжжя, пошкоджено житловий сектор: що відомо Фото: наслідки атаки уточнюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 2 листопада вчергове обстріляли Запоріжжя. Під ударом був житловий сектор, є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ворог атакував Запоріжжя. Є пошкодження у житловому секторі. Попередньо, минулося без постраждалих. Усі деталі зʼясовуються", - йдеться у повідомленні.

Протягом ночі Федоров інформував, що для регіону була загроза застосування дронів, балістичних та швидкісних ракет.

Оновлено о 03:43

Глава ОВА показав перші кадри наслідків атаки по місту.

Оновлено о 04:20

Федоров написав, що через ворожу атаку двоє людей дістали поранень.

"Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - сказано у дописі.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, росіяни в ніч на 39 жовтня атакували Запоріжжя кілька годин поспіль. По місту було завдано комбінованого ракетно-дронового удару.

Зокрема, ворог влучив у гуртожиток, через що кілька поверхів були повністю зруйновані. Також сталося кілька пожеж і постраждали об'єкти інфраструктури. Крім цього, були поранені люди, і їхня кількість зростала.

Ближче до ранку стало відомо, що по місту було завдано не менше 20 дронових і 8 ракетних ударів.

