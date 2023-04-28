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Майже 60 "прильотів". Росіяни знову обстріляли Сумську область

Фото: росіяни обстріляли Сумську область (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 квітня, військові Російської Федерації в черговий раз атакували прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації..

Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад - Білопільської, Есманської, Зноб-Новгородської та Середино-Будської.

По Білопільській громаді росіяни вдарили з міномету - 18 "прильотів" та АГС - 29 пострілів.

Також на територію громади було скинуто дві ВОГ з квадрокоптера, що був запущений з РФ.

Есманську та Зноб-Новгородську громади росіяни обстріляли з міномету. Зафіксовано 3 та 4 вибухи відповідно.

Крім того, з території Росії за допомогою артилерії ворог обстріляв Середино-Будську громаду. На території громади було 2 вибухи.

Загалом, за добу на території Сумської області було зафіксовано 58 вибухів.

"На щастя, в усіх випадках без наслідків", - повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, вчора російські війська 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Загалом зафіксовано понад 130 "прильотів".

Також ми писали, що в результаті обстрілу, який здійснили росіяни 26 квітня, було поранено людей та пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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Сумська областьВійна Росії проти України