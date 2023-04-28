RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почти 60 "прилетов". Россияне снова обстреляли Сумскую область

Фото: россияне обстреляли Сумскую область (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 28 апреля, военные Российской Федерации в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

В течение дня россияне совершили 7 обстрелов пограничных громад - Белопольской, Эсманской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской.

По Белопольской общине россияне ударили из миномета - 18 "прилетов" и АГС - 29 выстрелов.

Также на территорию общины было сброшено две ВОГ с квадрокоптера, который был запущен из РФ.

Эсманскую и Зноб-Новгородскую общины россияне обстреляли из миномета. Зафиксировано 3 и 4 взрыва соответственно.

Кроме того, с территории России с помощью артиллерии враг обстрелял Середино-Будскую громаду. На территории громады было 2 взрыва.

В общем, за сутки на территории Сумской области было зафиксировано 58 взрывов.

"К счастью, во всех случаях без последствий", - сообщили в администрации.

Напомним, вчера российские войска 27 раз обстреляли пограничные общины Сумской области. В общей сложности зафиксировано более 130 "прилетов".

Также мы писали, что в результате обстрела, который произвели россияне 26 апреля, были ранены люди и повреждена гражданская инфраструктура.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины