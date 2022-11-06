Почти 500 оккупантов и семь танков: Генштаб обновил потери россиян

Фото: Россия потеряла в войне против Украины почти 76 тысяч солдат (Getty Images)

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 490 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла почти 76 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.