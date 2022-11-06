Почти 500 оккупантов и семь танков: Генштаб обновил потери россиян
Фото: Россия потеряла в войне против Украины почти 76 тысяч солдат (Getty Images)
Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 490 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла почти 76 тысяч своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 6 ноября ориентировочно составили:
- личного состава - около 75 930 (+490) человек ликвидировано,
- танков - 2765 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 5611 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 1781 (+5) ед,
- РСЗО - 391 (+0) ед,
- средства ПВО - 202 (+0) ед,
- самолетов - 277 (+0) ед,
- вертолетов - 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1465 (+3),
- крылатые ракеты - 399 (+0),
- корабли/катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4191 (+7) ед,
- специальная техника - 155 (+0).
Напомним, ВСУ за прошедшие сутки отбили атаки российской армии вблизи 14 населенных пунктов на востоке Украины.
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