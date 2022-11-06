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Почти 500 оккупантов и семь танков: Генштаб обновил потери россиян

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Украина, Воскресенье 06 ноября 2022 10:25
Почти 500 оккупантов и семь танков: Генштаб обновил потери россиян Фото: Россия потеряла в войне против Украины почти 76 тысяч солдат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 490 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла почти 76 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 6 ноября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 75 930 (+490) человек ликвидировано,
  • танков - 2765 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 5611 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 1781 (+5) ед,
  • РСЗО - 391 (+0) ед,
  • средства ПВО - 202 (+0) ед,
  • самолетов - 277 (+0) ед,
  • вертолетов - 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1465 (+3),
  • крылатые ракеты - 399 (+0),
  • корабли/катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4191 (+7) ед,
  • специальная техника - 155 (+0).

Напомним, ВСУ за прошедшие сутки отбили атаки российской армии вблизи 14 населенных пунктов на востоке Украины.

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