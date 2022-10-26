Почти 500 оккупантов и 17 танков: обновлены потери армии РФ

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 480 оккупантов. При этом с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 68 900 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 26 октября ориентировочно составили: личного состава - около 68 900 (+480) человек,

танков - 2 628 (+17),

боевых бронированных машин - 5 351 (+30),

артиллерийских систем - 1 686 (+12),

РСЗО - 379 (+2),

средств ПВО - 192 (+2),

самолетов - 271 (+0),

вертолетов - 248 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1379 (+7),

крылатых ракет - 350 (+0),

кораблей /катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4 076 (+22),

специальной техники - 149 (+0).