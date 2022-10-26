Почти 500 оккупантов и 17 танков: обновлены потери армии РФ
Фото: ВСУ уничтожили 480 оккупантов и 17 танков (Getty Images)
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 480 оккупантов. При этом с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 68 900 своих солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 26 октября ориентировочно составили:
- личного состава - около 68 900 (+480) человек,
- танков - 2 628 (+17),
- боевых бронированных машин - 5 351 (+30),
- артиллерийских систем - 1 686 (+12),
- РСЗО - 379 (+2),
- средств ПВО - 192 (+2),
- самолетов - 271 (+0),
- вертолетов - 248 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1379 (+7),
- крылатых ракет - 350 (+0),
- кораблей /катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4 076 (+22),
- специальной техники - 149 (+0).
Напомним, недавно украинские военные уничтожили склад боеприпасов и более 10 так называемых "кадыровцев" в Новоивановке Луганской области.
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