Майже 50 гривень: у проєкт держбюджету-2026 вперше заклали прогноз курсу євро

Кабінет міністрів в проєкті держбюджету на 2026 рік заклав прогноз середнього офіційного курсу гривні до євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).
У додатку "Прогнозний розрахунок акцизного податку з електричної енергії на 2026 рік" прогнозується, що у 2025 році середній курс становитиме 45,8 грн/євро, у 2026 році - 49,4 грн/євро.
Відзначимо, багато ставок акцизів Україні збирається саме в євро. Проте проєкти держбюджету раніше не містили прогнозних показників щодо євро.
Як бюджетний курс долара, цей курс євро не впливає на рішення НБУ щодо офіційного курсу. Саме центробанк відповідає за валютний курс.
Курс євро станом на 16 вересня 2026 року становить 48,49 гривень за євро.
Національний банк України поки що зберігає долар США як головну курсоутворюючу валюту, але вивчає перехід на євро. Наразі чіткого плану змінювати базову валюту немає, і поки що головною залишається долар.
Зараз офіційний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку. Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу до долара та крос-курсів відповідних іноземних валют.
У процесі вступу до Європейського Союзу Україна візьме на себе зобов'язання перейти на євро та повністю відмовитися від гривні.