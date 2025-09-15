Почти 50 гривен: в проект госбюджета-2026 впервые заложили прогноз курса евро

Кабинет министров в проекте госбюджета на 2026 год заложил прогноз среднего официального курса гривны к евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).
В приложении "Прогнозный расчет акцизного налога с электрической энергии на 2026 год" прогнозируется, что в 2025 году средний курс составит 45,8 грн/евро, в 2026 году - 49,4 грн/евро.
Отметим, многие ставки акцизов Украине собирается именно в евро. Однако проекты госбюджета ранее не содержали прогнозных показателей по евро.
Как бюджетный курс доллара, этот курс евро не влияет на решение НБУ по официальному курсу. Именно центробанк отвечает за валютный курс.
Курс евро по состоянию на 16 сентября 2026 года составляет 48,49 гривен за евро.
Национальный банк Украины пока сохраняет доллар США как главную курсообразующую валюту, но изучает переход на евро. Пока четкого плана менять базовую валюту нет, и пока что главной остается доллар.
Сейчас официальный курс гривны к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке. Официальные курсы обмена других валют определяются НБУ на основе официального курса к доллару и кросс-курсов соответствующих иностранных валют.
В процессе вступления в Европейский Союз Украина возьмет на себя обязательства перейти на евро и полностью отказаться от гривны.