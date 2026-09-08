Майже 40 тисяч вступників не склали НМТ з математики: в УЦОЯО назвали причини

Скільки вступників не склали математику

Цьогоріч мінімальний результат із математики не набрали 39 888 учасників, або трохи більше 12% вступників.

Для отримання прохідного результату потрібно було набрати щонайменше 5 балів із 32 можливих у тесті.

Водночас директорка УЦОЯО зазначила, що кількість учасників НМТ цього року була значно більшою, ніж торік: 360 тисяч проти 317 тисяч зареєстрованих у 2025 році.

"Серед вступників та вступниць 12% не мають уявлення про використання математичного апарату для розв'язання математичних задач для життя", - сказала Вакуленко.

Які знання виявилися проблемними

За словами директорки УЦОЯО, результати свідчать про серйозні прогалини у базових темах, які діти вивчають ще у 5-6 класах.

Передусім йдеться про дроби, відсотки та звичайні текстові задачі.

Вакуленко наголошує, що проблема виникає не лише під час безпосереднього виконання математичних обчислень. Щоб розв'язати задачу, учень спочатку має прочитати й зрозуміти її умову.

Тому проблемними директорка УЦОЯО називає також результати з читання.

Як війна вплинула на знання школярів

Однією з причин ситуації Вакуленко називає повномасштабну війну та пов'язані з нею освітні втрати.

За її словами, математика значною мірою є абстрактною наукою і передбачає сформовані навички абстрактного мислення. Через роки навчальних втрат прогалини, які почали формуватися ще у 5-6 класах, накопичилися.

"Певні освітні втрати, які заклалися ще з 5-6 класів маленькими зернинками за ці роки накопичилися і ми бачимо ком проблем, які нас зараз супроводжують", - пояснила вона.

Водночас Вакуленко наголосила, що ситуація потребує переосмислення підходів до викладання математики у школах.

Що пропонують змінити

Серед необхідних кроків директорка УЦОЯО називає додаткові години для математики та роботу вчителів з учнями, які мають прогалини в окремих темах.

За її словами, спочатку потрібно повертатися до базових знань і відновлювати "ядро" математичної компетентності.

"Важко говорити про те, що у старших класах учні мають розв'язувати важкі математичні задачі, якщо у нас втрачене ядро", - зазначила Вакуленко.