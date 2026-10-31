Почти 3200 обезвреженных окупантов: бойцы "Альфы" установили рекорд за неделю (видео)
Операторы Центра спецопераций "Альфа" СБУ обезвредили 3198 российских военных за неделю. В спецслужбе заявили, что это рекордный результат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По верифицированным данным спецподразделения, среди обезвреженных российских военных:
- 2146 окупантов убиты;
- 1052 получили ранения.
Спецслужба также обнародовала видео работы своих операторов.
В СБУ отметили, что это рекордный показатель для операторов Центра спецопераций "Альфа" по количеству пораженной живой силы противника в течение столь короткого промежутка времени.
Напомним, по оценкам британского издания The Economist, с начала полномасштабного вторжения Россия могла потерять от 374 до 770 тысяч военных убитыми.
Общие потери российской армии, включая раненых, оценивают в 1,4-2,1 млн человек.
В то же время, по подсчетам Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 октября Россия потеряла за месяц 49 040 военных, и это самый большой месячный показатель с начала полномасштабного вторжения.