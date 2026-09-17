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Майже 3 тисячі виїздів на прильоти: Кличко вручив нагороди столичним рятувальникам

14:00 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Анна Березіна
Майже 3 тисячі виїздів на прильоти: Кличко вручив нагороди столичним рятувальникам Віталій Кличко вручив нагороди київським рятувальникам (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
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Мер Києва Віталій Кличко привітав столичних рятувальників із Днем працівників цивільного захисту та вручив їм відзнаки від міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі міського голови.

Понад 46 тисяч виїздів і 2200 врятованих людей

Кличко зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення київські рятувальники ДСНС та КАРС здійснили понад 46 тисяч виїздів. Близько 3000 із них були пов'язані з ліквідацією наслідків російських атак.

За словами мера, за цей час рятувальники допомогли врятувати понад 2200 людей.

"Подякував рятувальникам за кожен виїзд та за кожне врятоване життя. За стійкість і професіоналізм, з якими вони виконують свою місію", - написав Кличко.

Віталій Кличко вручив нагороди київським рятувальникам з нагоди професійного свята (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Він також розповів, що саме в Києві 22 роки тому створили першу муніципальну службу порятунку. Вона працює пліч-о-пліч із ДСНС.

У Києві розширили муніципальну службу порятунку

Мер розповів, що загалом столична команда рятувальників налічує понад 3000 людей. Це працівники київського гарнізону ДСНС та "Київської служби порятунку" (КАРС).

Кличко зазначив, що майже п'ять років вони працюють у цілодобовому режимі, зокрема виїжджають на ліквідацію наслідків атак та виконують першочергові відновлювальні роботи.

"У серпні минулого року за моїм дорученням було ухвалене рішення про розширення служби КАРС. Створений новий аварійно-технічний підрозділ для швидшого реагування на лівобережній частині столиці, який вже кілька місяців стоїть на варті порятунку й допомоги киянам", - наголосив очільник міста.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко повідомив, що протягом місяця в столиці почнуть встановлювати укриття на зупинках громадського транспорту.

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Київ ДСНС Віталий Кличко
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