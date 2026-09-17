Почти 3 тысячи выездов на прилеты: Кличко вручил награды столичным спасателям

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил столичных спасателей с Днем работников гражданской защиты и вручил отличия от города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале городского головы.

Более 46 тысяч выездов и 2200 спасенных людей

Кличко отметил, что с начала полномасштабного вторжения киевские спасатели ГСЧС и КАРС совершили более 46 тысяч выездов. Около 3000 из них были связаны с ликвидацией последствий российских атак.

По словам мэра, за это время спасатели помогли спасти более 2200 человек.

"Поблагодарил спасателей за каждый выезд и за каждую спасенную жизнь. За стойкость и профессионализм, с которым они выполняют свою миссию", - написал Кличко.

Виталий Кличко вручил награды киевским спасателям по случаю профессионального праздника (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

Он также рассказал, что именно в Киеве 22 года назад была создана первая муниципальная служба спасения. Она работает бок о бок с ГСЧС.

В Киеве расширили муниципальную службу спасения

Мэр рассказал, что в общей сложности столичная команда спасателей насчитывает более 3000 человек. Это работники киевского гарнизона ГСЧС и "Киевской службы спасения" (КАРС).

Кличко отметил, что почти пять лет они работают в круглосуточном режиме, в частности, выезжают на ликвидацию последствий атак и выполняют первоочередные восстановительные работы.

"В августе прошлого года по моему поручению было принято решение о расширении службы КАРС. Создано новое аварийно-техническое подразделение для более быстрого реагирования на левобережной части столицы, которое уже несколько месяцев стоит на страже спасения и помощи киевлянам", - подчеркнул глава города.