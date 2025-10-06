UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Майже за 2000 кілометрів від України: у Тюмені поскаржилися на атаку дронів

Ілюстративне фото: у Тюмені пролунали вибухи (МНС РФ)
Автор: Іван Носальський

У Тюмені в понеділок, 6 жовтня, пролунали вибухи. Місто атакували невідомі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний центр уряду Тюменської області в Telegram і ASTRA в Telegram.

В інформаційному центрі уряду регіону розповіли, що на території підприємства в мікрорайоні Антипіно в Тюмені "виявили та знешкодили" три дрони.

На місце інциденту направляли екстрені служби, працівники яких нібито запобігли детонації безпілотників. Постраждалих не було, а вибухів "не допустили".

Водночас ASTRA пише, що місцеві жителі почули під час атаки два вибухи. При цьому в мережі з'явилися відео з пожежними машинами, які мчать по Тюмені.

Згідно з чутками, під атакою міг опинитися нафтопереробний завод у Тюмені.

Варто зауважити, що Тюмень розташована приблизно за 1900 кілометрів від українського кордону в районі Харківської області.

 

Вибухи на хімзаводі на Уралі

Нагадаємо, минулого тижня в Пермському краї на хімзаводі "Азот" було чути вибухи.

У мережі поширювали інформацію про атаку невідомих дронів.

Сам завод розташований за 1700 кілометрів від кордону з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗтюменьВибухиДрониАтака дронів