Майже за 2000 кілометрів від України: у Тюмені поскаржилися на атаку дронів

В інформаційному центрі уряду регіону розповіли, що на території підприємства в мікрорайоні Антипіно в Тюмені "виявили та знешкодили" три дрони.



На місце інциденту направляли екстрені служби, працівники яких нібито запобігли детонації безпілотників. Постраждалих не було, а вибухів "не допустили".

Водночас ASTRA пише, що місцеві жителі почули під час атаки два вибухи. При цьому в мережі з'явилися відео з пожежними машинами, які мчать по Тюмені.

Згідно з чутками, під атакою міг опинитися нафтопереробний завод у Тюмені.

Варто зауважити, що Тюмень розташована приблизно за 1900 кілометрів від українського кордону в районі Харківської області.