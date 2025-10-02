Новий рекорд за дальністю атаки? На Уралі прогриміли вибухи на хімзаводі
У Пермському краї на хімзаводі "Азот" було чути вибухи. Він знаходиться за 1700 кілометрів від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
У мережі пишуть про кілька "хлопків" внаслідок "вибуху виробничого холодильника" в цеху 5Б заводу "Азот".
Фото: на хімзаводі "Азот" було чути вибухи (t.me/exilenova_plus)
Росіян запевняють, що ситуація начебто штатна і загрози для міста та довкілля немає.
Водночас місцеві жителі ставляться до такої інформації з сумнівом, оскільки вибухів було кілька і вони були досить гучними - за кілька кілометрів від заводу в машин спрацювала сигналізація.
Згідно з чутками, завод могли атакувати невідомі дрони.
Рекордні атаки
Нагадаємо, 18 вересня джерела РБК-Україна повідомили, що дрони СБУ атакували завод ТОВ "Газпром Нафтохім Салават", який розташований приблизно за 1500 кілометрів від українсько-російського кордону.
Також, за інформацією джерел РБК-Україна, в ніч на 27 вересня дрони Служби безпеки вразили нафтоперекачувальну станцію "Тиньговатово". Вона розташована за 1000 кілометрів від кордону.
17 березня президент України Володимир Зеленський розповів, що український дрон пройшов випробування на 3 тисячі кілометрів.