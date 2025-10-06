Почти за 2000 километров от Украины: в Тюмени пожаловались на атаку дронов

В информационном центре правительства региона рассказали, что на территории предприятия в микрорайоне Антипино в Тюмени "обнаружили и обезвредили" три дрона.



На место инцидента направляли экстренные службы, работники которых якобы предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших не было, а взрывов "не допустили".

В то же время ASTRA пишет, что местные жители услышали во время атаки два взрыва. При этом в сети появились видео с пожарными машинами, которые мчат по Тюмени.

Согласно слухам, под атакой мог оказаться нефтеперерабатывающий завод в Тюмени.

Стоит заметить, что Тюмень находится примерно за 1900 километров от украинской границы в районе Харьковской области.