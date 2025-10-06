Почти за 2000 километров от Украины: в Тюмени пожаловались на атаку дронов

В Тюмени в понедельник, 6 октября, прозвучали взрывы. Город атаковали неизвестные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области в Telegram и ASTRA в Telegram.
В информационном центре правительства региона рассказали, что на территории предприятия в микрорайоне Антипино в Тюмени "обнаружили и обезвредили" три дрона.
В то же время ASTRA пишет, что местные жители услышали во время атаки два взрыва. При этом в сети появились видео с пожарными машинами, которые мчат по Тюмени.
Согласно слухам, под атакой мог оказаться нефтеперерабатывающий завод в Тюмени.
Стоит заметить, что Тюмень находится примерно за 1900 километров от украинской границы в районе Харьковской области.
Напомним, на прошлой неделе в Пермском крае на химзаводе "Азот" были слышны взрывы.
В сети распространяли информацию об атаке неизвестных дронов.
Сам завод находится в 1700 километрах от границы с Украиной.