Майже за 2000 кілометрів від України: у Тюмені поскаржилися на атаку дронів
У Тюмені в понеділок, 6 жовтня, пролунали вибухи. Місто атакували невідомі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний центр уряду Тюменської області в Telegram і ASTRA в Telegram.
В інформаційному центрі уряду регіону розповіли, що на території підприємства в мікрорайоні Антипіно в Тюмені "виявили та знешкодили" три дрони.
На місце інциденту направляли екстрені служби, працівники яких нібито запобігли детонації безпілотників. Постраждалих не було, а вибухів "не допустили".
Водночас ASTRA пише, що місцеві жителі почули під час атаки два вибухи. При цьому в мережі з'явилися відео з пожежними машинами, які мчать по Тюмені.
Згідно з чутками, під атакою міг опинитися нафтопереробний завод у Тюмені.
Варто зауважити, що Тюмень розташована приблизно за 1900 кілометрів від українського кордону в районі Харківської області.
Вибухи на хімзаводі на Уралі
Нагадаємо, минулого тижня в Пермському краї на хімзаводі "Азот" було чути вибухи.
У мережі поширювали інформацію про атаку невідомих дронів.
Сам завод розташований за 1700 кілометрів від кордону з Україною.