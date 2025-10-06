ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Майже за 2000 кілометрів від України: у Тюмені поскаржилися на атаку дронів

Тюмень, Понеділок 06 жовтня 2025 20:50
UA EN RU
Майже за 2000 кілометрів від України: у Тюмені поскаржилися на атаку дронів Ілюстративне фото: у Тюмені пролунали вибухи (МНС РФ)
Автор: Іван Носальський

У Тюмені в понеділок, 6 жовтня, пролунали вибухи. Місто атакували невідомі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний центр уряду Тюменської області в Telegram і ASTRA в Telegram.

В інформаційному центрі уряду регіону розповіли, що на території підприємства в мікрорайоні Антипіно в Тюмені "виявили та знешкодили" три дрони.

На місце інциденту направляли екстрені служби, працівники яких нібито запобігли детонації безпілотників. Постраждалих не було, а вибухів "не допустили".

Водночас ASTRA пише, що місцеві жителі почули під час атаки два вибухи. При цьому в мережі з'явилися відео з пожежними машинами, які мчать по Тюмені.

Згідно з чутками, під атакою міг опинитися нафтопереробний завод у Тюмені.

Варто зауважити, що Тюмень розташована приблизно за 1900 кілометрів від українського кордону в районі Харківської області.

Вибухи на хімзаводі на Уралі

Нагадаємо, минулого тижня в Пермському краї на хімзаводі "Азот" було чути вибухи.

У мережі поширювали інформацію про атаку невідомих дронів.

Сам завод розташований за 1700 кілометрів від кордону з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
НПЗ тюмень Вибухи Дрони Атака дронів
Новини
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
"Фламінго" вже б’ють по Росії? Зеленський натякнув на удари українськими ракетами
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії