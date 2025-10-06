ua en ru
Почти за 2000 километров от Украины: в Тюмени пожаловались на атаку дронов

Понедельник 06 октября 2025 20:50
Иллюстративное фото: в Тюмени прозвучали взрывы (МЧС РФ)
Автор: Иван Носальский

В Тюмени в понедельник, 6 октября, прозвучали взрывы. Город атаковали неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области в Telegram и ASTRA в Telegram.

В информационном центре правительства региона рассказали, что на территории предприятия в микрорайоне Антипино в Тюмени "обнаружили и обезвредили" три дрона.

На место инцидента направляли экстренные службы, работники которых якобы предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших не было, а взрывов "не допустили".

В то же время ASTRA пишет, что местные жители услышали во время атаки два взрыва. При этом в сети появились видео с пожарными машинами, которые мчат по Тюмени.

Согласно слухам, под атакой мог оказаться нефтеперерабатывающий завод в Тюмени.

Стоит заметить, что Тюмень находится примерно за 1900 километров от украинской границы в районе Харьковской области.

Взрывы на химзаводе на Урале

Напомним, на прошлой неделе в Пермском крае на химзаводе "Азот" были слышны взрывы.

В сети распространяли информацию об атаке неизвестных дронов.

Сам завод находится в 1700 километрах от границы с Украиной.

