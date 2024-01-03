Майже 200 вибухів за добу. Військові РФ обстріляли Сумську область: є потерпіла

"Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 184 вибухи", - повідомили в адміністрації.

Обстрілів протягом доби зазнали:

Білопільська,

Краснопільська,

Хотінська,

Юнаківська,

Миропільська,

Великописарівська,

Глухівська,

Середино-Будська,

Свеська громади.

По Великописарівській громаді здійснено гранатометний обстріл та артобстріли. В результаті чого було травмовано одну цивільну особу.

Обстріли Сумської області

Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області. На території громад, що знаходяться біля кордону нещодавно помітили активізацію ворожих ДРГ.

Ми також повідомляли, що росіяни обстріляли прикордоння Сумської області. В результаті один місцевий отримав поранення.

Раніше загарбники також обстріляли з мінометів місто Середина-Буда в Сумській області. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік, що перебував на території власного домоволодіння.

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