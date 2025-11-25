Майже 200 тисяч під загрозою: Трамп наказав перевірити всіх біженців, прийнятих за Байдена

Так, журналісти видання отримали службовий меморандум, підписаний директором Служби громадянства та імміграції США Джозефом Едлоу, в якому йдеться про масову "переатестацію" біженців.

Даний документ може вплинути на майбутнє майже 200 тисяч людей.

Що планує зробити адміністрація Трампа

Згідно з меморандумом, усі біженці, прийняті з 20 січня 2021 року до 20 лютого 2025 року, мають пройти повторну співбесіду та повний перегляд особових справ. У документі зазначено, що за часів Байдена "доцільність" і "кількість" поставили вище за "детальну перевірку", тому адміністрація Трампа вважає необхідним повернутися до кожної справи.

Цей крок може призвести до замороження статусів та затримок, а також до можливого скасування рішень щодо окремих біженців.

Можливий хаос і юридичні виклики

За оцінками експертів, рішення викличе серйозне занепокоєння серед біженців, багато з яких уже побудували життя у США. Правозахисники прогнозують хвилю судових позовів і називають ініціативу частиною "холодного ставлення" Трампа до міграції та людей, які тікають від конфліктів і переслідувань.

Юристи попереджають: масштабна повторна перевірка потребуватиме значних ресурсів і може викликати тривалі бюрократичні затримки, підвішуючи у невизначеності десятки тисяч сімей.

Що стоїть за рішенням

За інформацією AP, адміністрація Трампа вважає імміграційну політику Байдена надмірно ліберальною.

При цьому перевірка біженців - один із найгучніших кроків, що може стати початком ширшої реформи.

Оглядачі вже називають документ "ударом по одній із найстаріших гуманітарних програм США". Так, програма прийому біженців існує десятиліттями, і подібного масштабного перегляду не було ніколи.

Очікується, що дебати навколо ініціативи стануть однією з ключових тем американського політичного дискурсу найближчих тижнів.