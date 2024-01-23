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Майже 200 рятувальників та десятки техніки. У Києві завершили роботи після обстрілу

Фото: у Києві завершили роботи після обстрілу 23 січня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські рятувальники завершили аварійні роботи на місцях прильотів в Києві під час ракетного удару 23 січня. Для цього знадобилось майже 200 бійців ДСНС та десятки техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"У столиці завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкової ворожої атаки", - йдеться в повідомленні.

До Служби порятунку, за даними МВС, надійшло 176 повідомлень про вибухи та займання у Святошинському, Печерському і Солом’янському районах.

"На 20 різних локаціях працювали майже 200 рятувальників та 40 одиниць техніки", - констатували правоохоронці. 

Зокрема:

  • 22 людини постраждали, у тому числі 4 дітей, 12 осіб госпіталізовані.
  • евакуювали та врятовували 55 людей;
  • психологи ДСНС надали допомогу близько 80 людям;
  • пошкоджено 28 об’єктів, серед яких житлові будинки, медзаклад, навчальні заклади та автомобілі.
 

Обстріл Києва

В Україні сьогодні вже тричі оголошувалась повітряна тривога. Під час першої з них, коли в небі над Києвом працювала ППО, повідомлялося про вибухи. Пізніше стало відомо і про прильоти одразу у 4 районах Києва. Ворог, влаштувавши комбінований удар, використав ракети різних типів. Близько 20 ракет летіли на столицю. На даний момент відомо про 22 поранених, у тому числі одна жінка перебуває у стані клінічної смерті. Крім того, про вибухи та прильоти відомо у Харкові, Павлограді та Шостці. Детальніше про наслідки обстрілу по всій Україні – у матеріалі.

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Київ