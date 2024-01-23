Около 200 спасателей и десятки техники. В Киеве завершили работы после обстрела

Украинские спасатели завершили аварийные работы на местах прилетов в Киеве во время ракетного удара 23 января. Для этого понадобилось около 200 бойцов ГСЧС и десятки техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"В столице завершили аварийно-спасательные работы после утренней атаки противника", - говорится в сообщении.
В Службу спасения, по данным МВД, поступило 176 сообщений о взрывах и возгораниях в Святошинском, Печерском и Соломенском районах.
"На 20 различных локациях работали около 200 спасателей и 40 единиц техники", - констатировали правоохранители.
В частности:
В Украине сегодня уже трижды объявлялась воздушная тревога. Во время первой из них, когда в небе над Киевом работала ПВО, сообщалось о взрывах. Позже стало известно и о прилетах сразу в 4 районах Киева. Враг, устроив комбинированный удар, использовал ракеты разных типов. Около 20 ракет летели на столицу. На данный момент известно о 22 раненых, в том числе одна женщина находится в состоянии клинической смерти.
Кроме того, о взрывах и прилетах известно в Харькове, Павлограде и Шостке. Детальнее о последствиях обстрела по всей Украине - в материале.
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