Майже 200 окупантів та 44 одиниці техніки: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Так, за його словами, протягом минулої доби ворог 22 рази атакував позиції наших військових та здійснив 683 обстріли, 16 авіаударів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1085 вогневих завдань.



Втрати російської армії склали 171 особу (безповоротні - 51, поранені - 120).



Також українські бійці знищили 44 одиниці військової техніки противника, зокрема:

1 танк;

4 ББМ;

6 артилерійських систем та мінометів;

1 РСЗВ;

2 ПТРК;

18 БпЛА;

11 одиниць автомобільної техніки;

1 одиниця спеціальної техніки.

Окрім того, було знищено 3 склади боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 28 вересня, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. Минулої доби сталося 26 бойових зіткнень.

Зокрема, ЗСУ вийшли на лінію окопів на захід від Вербового Запорізької області, а також, ймовірно, здійснили прорив із бронетехнікою на лінії Роботине-Вербове.

Сили оборони України продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, бійці ЗСУ за добу ліквідували ще 330 загарбників, а також знищили 12 ББМ, 4 танки та 38 артсистем ворога.