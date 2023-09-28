Ще 330 окупантів, 4 танки і майже 40 артсистем. Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії

Сили оборони України продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, бійці ЗСУ за добу ліквідували ще 330 загарбників, а також знищили 12 ББМ, 4 танки та 38 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 277320 (+330) осіб ліквідовано,

танків - 4679 (+4) од.

бойових броньованих машин - 8962 (+12) од.

артилерійських систем - 6375 (+38) од.

РСЗВ - 793 (+1) од.

засоби ППО – 535 (+1) од.

літаків - 315 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4957 (+9) од.,

крилаті ракети - 1529 од.

кораблі/катери - 20 од.,

підводні човни - 1 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8815 (+23) од.

спеціальна техніка - 929 (+2).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 28 вересня, за минулу добу сталося 26 бойових зіткнень на фронтах. Наші військові продовжують ведення оборони на сході та півдні країни, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано поразки за пунктом управління, зенітно-ракетного комплексу С-300 та 6 артилерійським засобам окупантів.