Почти 200 оккупантов и 44 единицы техники: потери РФ на Таврическом направлении за сутки

Так, по его словам, за прошедшие сутки враг 22 раза атаковал позиции наших военных и совершил 683 обстрела, 16 авиаударов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1085 огневых задач.



Потери русской армии составили 171 человек (безвозвратные - 51, раненые - 120).



Также украинские бойцы уничтожили 44 единицы военной техники противника, в том числе:

1 танк;

4 ББМ;

6 артиллерийских систем и минометов;

1 РСЗО;

2 ПТРК;

18 БпЛА;

11 единиц автомобильной техники;

1 единица специальной техники.

Кроме того, было уничтожено 3 склада боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 28 сентября Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 26 боевых столкновений.

В частности, ВСУ вышли на линию окопов к западу от Вербового Запорожской области, а также, вероятно, совершили прорыв с бронетехникой на линии Роботино-Вербовое.

Силы обороны Украины продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, бойцы ВСУ в сутки ликвидировали еще 330 захватчиков, а также уничтожили 12 ББМ, 4 танка и 38 артсистем врага.