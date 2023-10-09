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ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії

Понеділок 09 жовтня 2023 08:13
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ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати російських загарбників за добу (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України минулої доби на фронті ліквідували ще 350 російських окупантів, таким чином втрати військ РФ з початку повномасштабного вторгнення вже склали близько 282630 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили 2 танки, 3 ББМ та 1 засіб ППО ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 282630 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків - 4823 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 9126 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 6706 (+1) од.;
  • РСЗВ - 808 од.;
  • засоби ППО - 543 (+1) од.;
  • літаків - 315 од.;
  • вертольотів - 316 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5190 од.;
  • крилаті ракети - 1530 од.;
  • кораблі/катери - 20 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9113 (+2) од.;
  • спеціальна техніка - 959 од.

Ситуація на фронті 9 жовтня

Як зазначається в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронтах сталося 37 бойових зіткнень. Українські військові продовжують оборонятися на сході та півдні країни, наступальні операції на Мелітопольському напрямі та наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ ЗСУ вразили 3 артилерійські засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника.

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