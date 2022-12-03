Майже 20 потенційних колаборантів та бойовиків виявила поліція в Луганській області

Правоохоронці виявили інформацію стосовно 19 осіб, які можуть бути потенційними колаборантами та бойовиками у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.
"Поліцейські виявили інформацію відносно 19 осіб, які підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань та співпрацюють з російськими окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці отримали інформацію, що військові окупаційної армії РФ незаконне захопили будівлю та майно одного з органів державної влади у місті Сєвєродонецьк.
Також поліцейські встановлюють місцеперебування 5 громадян, з яким рідні втратили зв'язок.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали у звільнених населених пунктах Луганської області двох поплічників окупантів. Силовики показали відео спецоперації.
В ході стабілізаційних заходів у звільненому селищі Невське (Луганська область) було виявлено двох осіб, які допомагали російським окупантам.
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