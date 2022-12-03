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Около 20 потенциальных коллаборантов и боевиков обнаружила полиция в Луганской области

Фото: Около 20 потенциальных коллаборантов и боевиков обнаружила полиция в Луганской области (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители обнаружили информацию касательно 19 человек, которые могут быть потенциальными коллаборантами и боевиками в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Луганской области.

"Полицейские обнаружили информацию относительно 19 человек, которые подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям и сотрудничают с российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Также правоохранители получили информацию, что военные оккупационной армии РФ незаконно захватили здание и имущество одного из органов государственной власти в городе Северодонецк.

Также полицейские устанавливают местонахождение 5 граждан, с которым родные потеряли связь.

Напомним, что правоохранители задержали в освобожденных населенных пунктах Луганской области двух приспешников оккупантов. Силовики показали видео спецоперации.

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном поселке Невское (Луганская область) были обнаружены два человека, которые помогали российским оккупантам.

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