Около 20 потенциальных коллаборантов и боевиков обнаружила полиция в Луганской области

Правоохранители обнаружили информацию касательно 19 человек, которые могут быть потенциальными коллаборантами и боевиками в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Луганской области.
"Полицейские обнаружили информацию относительно 19 человек, которые подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям и сотрудничают с российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении.
Также правоохранители получили информацию, что военные оккупационной армии РФ незаконно захватили здание и имущество одного из органов государственной власти в городе Северодонецк.
Также полицейские устанавливают местонахождение 5 граждан, с которым родные потеряли связь.
Напомним, что правоохранители задержали в освобожденных населенных пунктах Луганской области двух приспешников оккупантов. Силовики показали видео спецоперации.
В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном поселке Невское (Луганская область) были обнаружены два человека, которые помогали российским оккупантам.
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