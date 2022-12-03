Около 20 потенциальных коллаборантов и боевиков обнаружила полиция в Луганской области

Правоохранители обнаружили информацию касательно 19 человек, которые могут быть потенциальными коллаборантами и боевиками в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Луганской области.

"Полицейские обнаружили информацию относительно 19 человек, которые подозреваются в причастности к незаконным вооруженным формированиям и сотрудничают с российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении.

Также правоохранители получили информацию, что военные оккупационной армии РФ незаконно захватили здание и имущество одного из органов государственной власти в городе Северодонецк.

Также полицейские устанавливают местонахождение 5 граждан, с которым родные потеряли связь.