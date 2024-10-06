Почти 170 боев в сутки. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 169 боевых столкновений. При этом российские войска продолжают масштабные обстрелы украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

По обновленным данным, агрессор нанес 82 авиаудара, в частности, сбросил 130 авиабомб (КАБ), запустил 1410 дронов-камикадзе и совершил 5130 артиллерийских обстрелов, из которых 144 - из реактивных систем залпового огня.

Особенно пострадали районы населенных пунктов Волфино, Ободы, Павловка, Краматорск, Мирноград и Великая Новоселка. Однако, украинские силы продолжают держать оборону и наносить контрудары. Авиация и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники врага, две артиллерийские установки и три склада боеприпасов.

Оперативная ситуация на фронтах:

Харьковское направление: враг шесть раз пытался штурмовать позиции украинских защитников возле Липцов, Волчанска и Старицы.

враг шесть раз пытался штурмовать позиции украинских защитников возле Липцов, Волчанска и Старицы. Купянское направление: произошло 22 атаки, оккупанты активно применяли авиацию, но украинские силы отбили штурмы в районах Лозовой, Петропавловки и других.

произошло 22 атаки, оккупанты активно применяли авиацию, но украинские силы отбили штурмы в районах Лозовой, Петропавловки и других. Лиманское направление: противник совершил 10 атак при поддержке авиации вблизи Новосадового и Макеевки.

противник совершил 10 атак при поддержке авиации вблизи Новосадового и Макеевки. Краматорское направление: враг 10 раз атаковал в районах Ступочек, Часового Яра и Григорьевки.

враг 10 раз атаковал в районах Ступочек, Часового Яра и Григорьевки. Торецкое направление: зафиксировано 15 атак возле Дачного и Торецка.

зафиксировано 15 атак возле Дачного и Торецка. Покровское направление: Силы обороны успешно остановили 30 штурмов врага, наиболее интенсивные бои велись вблизи Селидово и Крутого Яра.

Силы обороны успешно остановили 30 штурмов врага, наиболее интенсивные бои велись вблизи Селидово и Крутого Яра. Кураховское направление: отражено 26 атак, особенно активные действия врага были у Константиновки и Цукурино.

отражено 26 атак, особенно активные действия врага были у Константиновки и Цукурино. Времовское и Ореховское направления: противник совершил несколько неудачных попыток штурмовать украинские позиции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На границах с Черниговской и Сумской областями враг продолжает обстрелы украинских территорий из артиллерии и авиации.

Операция ВСУ в Курской области продолжается.