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Почти 170 боев в сутки. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

Воскресенье 06 октября 2024 08:46
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Почти 170 боев в сутки. Генштаб рассказал о ситуации на фронте Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 169 боевых столкновений. При этом российские войска продолжают масштабные обстрелы украинских позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

По обновленным данным, агрессор нанес 82 авиаудара, в частности, сбросил 130 авиабомб (КАБ), запустил 1410 дронов-камикадзе и совершил 5130 артиллерийских обстрелов, из которых 144 - из реактивных систем залпового огня.

Особенно пострадали районы населенных пунктов Волфино, Ободы, Павловка, Краматорск, Мирноград и Великая Новоселка. Однако, украинские силы продолжают держать оборону и наносить контрудары. Авиация и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и техники врага, две артиллерийские установки и три склада боеприпасов.

Оперативная ситуация на фронтах:

  • Харьковское направление: враг шесть раз пытался штурмовать позиции украинских защитников возле Липцов, Волчанска и Старицы.
  • Купянское направление: произошло 22 атаки, оккупанты активно применяли авиацию, но украинские силы отбили штурмы в районах Лозовой, Петропавловки и других.
  • Лиманское направление: противник совершил 10 атак при поддержке авиации вблизи Новосадового и Макеевки.
  • Краматорское направление: враг 10 раз атаковал в районах Ступочек, Часового Яра и Григорьевки.
  • Торецкое направление: зафиксировано 15 атак возле Дачного и Торецка.
  • Покровское направление: Силы обороны успешно остановили 30 штурмов врага, наиболее интенсивные бои велись вблизи Селидово и Крутого Яра.
  • Кураховское направление: отражено 26 атак, особенно активные действия врага были у Константиновки и Цукурино.
  • Времовское и Ореховское направления: противник совершил несколько неудачных попыток штурмовать украинские позиции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. На границах с Черниговской и Сумской областями враг продолжает обстрелы украинских территорий из артиллерии и авиации.

Операция ВСУ в Курской области продолжается.

Потери россиян

5 октября украинские Силы обороны уничтожили на фронте 1250 российских кафиров. Кроме того, была уничтожена 101 единица автотехники и 55 артиллерийских систем врага.

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