Понад 100 одиниць автотехніки, 55 артсистем, 1250 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ
За 5 жовтня ЗСУ ліквідували на фронті 1250 окупантів. Також вдалося підбити 101 одиницю автотехніки та 55 артсистем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 660470 (+1250) осіб ліквідовано;
- танків – 8919 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 17679 (+21) од.;
- артилерійських систем – 19092 (+55) од.;
- РСЗВ – 1216 од.;
- засоби ППО – 970 од.;
- літаків – 368 од.;
- вертольотів – 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16578 (+49) од.;
- крилаті ракети – 2613 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26006 (+101) од.;
- спеціальна техніка - 3363 (+19) од.
Ситуація на фронті
На Покровському напрямку росіяни протягом доби 28 разів атакували ЗСУ, один бій станом на 22:00 продовжувався. На Курахівському - 26 разів, тут тривали три бойові зіткнення.
За даними Інституту вивчення війни, окупанти нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області. Крім того, росіяни просунулися в Торецьку, у напрямку Покровська та на південний захід від Донецька.
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