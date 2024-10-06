Понад 100 одиниць автотехніки, 55 артсистем, 1250 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ

За 5 жовтня ЗСУ ліквідували на фронті 1250 окупантів. Також вдалося підбити 101 одиницю автотехніки та 55 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Ситуація на фронті

На Покровському напрямку росіяни протягом доби 28 разів атакували ЗСУ, один бій станом на 22:00 продовжувався. На Курахівському - 26 разів, тут тривали три бойові зіткнення.

За даними Інституту вивчення війни, окупанти нещодавно просунулися на головному українському виступі в Курській області. Крім того, росіяни просунулися в Торецьку, у напрямку Покровська та на південний захід від Донецька.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.