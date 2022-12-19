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У Києві світла може не бути по 10 годин: що говорять енергетики

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Україна, Понеділок 19 грудня 2022 20:48
У Києві світла може не бути по 10 годин: що говорять енергетики Фото: у Києві відключення світла тривають до 10 і більше годин (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Сьогодні ввечері ситуація з електропостачанням у Києві досить складна. Проте коли електропостачання відновиться, поки що невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Тривалі відключення у Києві - це реальність", - пояснив Коваленко і підтвердив, що сьогодні практично повністю відключають усі три групи водночас.

"Чи реальні зараз тривалі відключення у Києві? Так, 10 годин без світла - це, на жаль, реальність на сьогодні. Як швидко повернемося до стабілізаційних, передбачити важко. Енергетики на всіх рівнях елементарно не встигають відновити функціональність системи між прильотами. Та сподіваюся, що завтра буде трошки краще", - пообіцяв Коваленко.

Він додав, що графіки відключень не працюють. До всіх пошкоджених об'єктів, де тривають ремонти, додався ще один інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди - у Київській області.

"Так само страждають усі райони. Зараз уся критична інфраструктура - лікарні, водоканали, метро - заживлена і світло є десь близько на 20% населення", - зауважив керівник YASNO.

У Дніпрі, незважаючи на п'ятничні прильоти, сьогодні відключення перебувають у графіках, лише під вечір трохи збилися і вийшли в екстрені відключення. У середньому світла немає 3-5 годин.

РБК-Україна сьогодні повідомляло, що у Києві протягом доби вимикали 10-15 черг з 30 - найчастіше на лівому березі столиці, Оболоні та Куренівці.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли про те, що у Києві графіки відключень електроенергії досі не працюють, найбільше проблем із електропостачанням на Печерську, в частині лівого берега та деяких інших районах.

Додамо, що Київська область найближчими днями може повернутися до планових відключень світла. Наразі у регіоні діють екстрені обмеження.

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