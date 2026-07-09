Майже 15% не склали НМТ: в УЦОЯО назвали ключові фактори провалу

Головне: Результати НМТ-2026: 14,83% учасників основної сесії не подолали прохідний поріг (у 2025 році цей показник становив 13,51%, у 2024 - 14,38%).

14,83% учасників основної сесії не подолали прохідний поріг (у 2025 році цей показник становив 13,51%, у 2024 - 14,38%). Хто переважно не склав тест: саме серед випускників минулих років вища частка тих, хто не долає поріг.

саме серед випускників минулих років вища частка тих, хто не долає поріг. Причини: негативна динаміка зумовлена низкою системних факторів, зокрема наслідками пандемії та повномасштабної війни, а не зміною складності самого тесту.

Результати НМТ є наслідком тривалих освітніх криз

Основна сесія НМТ-2026 пройшла з 20 травня до 25 червня. У ній взяло участь 324 284 особи, а це понад 91,49 % від зареєстрованих. Прохідний поріг не подолали 14,83%.

Вакуленко заявлвяє, що такі результати є відображенням загальних труднощів, з якими стикається українська освіта.

"Це є наслідком низки факторів, а не просто свідченням "складніших завдань" чи "лінощів дітей". Такі показники можна пов’язати із сукупним впливом тривалих освітніх криз - пандемії та повномасштабної війни, які спричинили системні переривання навчання (повітряні тривоги, блекаути) та втрату значної кількості навчальних годин", - пояснила очільниця УЦОЯО.

Нагадаємо, що торік НМТ не склали 13,51%, у 2024 - 14,38%.

Тест не склали в основному випускники минулих років

Також, за словами Вакуленко, тривале дистанційне навчання знизило мотивацію учнів та їхню здатність до самоорганізації. Окрім того, важливим фактором є й структура учасників тестування.

"Треба також брати до уваги, що у 2026 році для участі в НМТ (на основну й додаткову сесії) зареєструвалися значно більше випускників минулих років. Як свідчать дані 2025 року, саме серед випускників минулих років частка тих, хто не долає поріг хоча б з одного предмета НМТ, є вищою", - зазначила Вакуленко.

Торік на НМТ зареєструвалося 236 530 випускників поточного року і 80 561 випускник минулих років, а у 2026 році лише на основні сесії зареєструвалося 102 955 випускників минулих років проти 251 508 випускників поточного року.

Очільниця УЦОЯО окремо підкреслила, що фахівці центру неухильно дотримуються вимог щодо збалансованості та рівної складності тестових завдань для кожної сесії НМТ, тому зростання кількості вступників, які не склали тест, не свідчить про ускладнення самого інструменту оцінювання.