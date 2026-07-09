Почти 15% не сдали НМТ: в УЦОКО назвали ключевые факторы провала

Главное: Результаты НМТ-2026: 14,83% участников основной сессии не преодолели проходной порог (в 2025 году этот показатель составил 13,51%, в 2024 - 14,38%).

14,83% участников основной сессии не преодолели проходной порог (в 2025 году этот показатель составил 13,51%, в 2024 - 14,38%). Кто в основном не сдал тест: именно среди выпускников прошлых лет выше доля тех, кто не преодолевает порог.

именно среди выпускников прошлых лет выше доля тех, кто не преодолевает порог. Причины: негативная динамика обусловлена рядом системных факторов, в частности, последствиями пандемии и полномасштабной войны, а не изменением сложности самого теста.

Результаты НМТ являются следствием продолжительных образовательных кризисов

Основная сессия НМТ-2026 прошла с 20 мая по 25 июня. В ней приняло участие 324 284 человека, а это более 91,49% от зарегистрированных. Проходной порог не преодолели 14,83%.

Вакуленко заявила, что такие результаты являются отражением общих трудностей, с которыми сталкивается украинское образование.

"Это является следствием ряда факторов, а не просто свидетельством "сложных задач" или "лености детей". Такие показатели можно связать с совокупным влиянием длительных образовательных кризисов - пандемии и полномасштабной войны, которые повлекли системные прерывания обучения (воздушные тревоги, блекауты) и потерю значительного количества учебных часов", - пояснила глава УЦОКО.

Напомним, что в прошлом году НМТ не сдали 13,51%, в 2024 - 14,38%.

Тест не сдали в основном выпускники прошлых лет

Также, по словам Вакуленко, длительное дистанционное обучение снизило мотивацию учеников и способность к самоорганизации. Кроме того, важным фактором является структура участников тестирования.

"Надо также принимать во внимание, что в 2026 году для участия в НМТ (на основную и дополнительную сессии) зарегистрировались гораздо больше выпускников прошлых лет. Как свидетельствуют данные 2025 года, именно среди выпускников прошлых лет доля тех, кто не преодолевает порог хотя бы по одному предмету НМТ, выше", - отметила Вакуленко.

В прошлом году на НМТ зарегистрировалось 236 530 выпускников текущего года и 80 561 выпускник прошлых лет, а в 2026-м только на основные сессии зарегистрировалось 102 955 выпускников прошлых лет против 251 508 выпускников текущего года.

Руководитель УЦОКО отдельно подчеркнула, что специалисты центра соблюдают требования по сбалансированности и равной сложности тестовых заданий для каждой сессии НМТ, поэтому рост количества абитуриентов, не сдавших тест, не свидетельствует об усложнении самого инструмента оценивания.