Протягом минулої доби, 9 грудня, втрати Російської Федерації (РФ) у війні проти України склали 1350 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили п'ять танків й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.24 орієнтовно склали:
Вчора, 9 грудня, голова Пентагону Ллойд Остін, під час Національного безпекового форуму Рональда Рейгана, заявив, що від початку повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 700 тисяч одиниць живої сили, а також витратила понад 200 мільярдів доларів.
Як пояснив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко, наразі втрати Росії є найбільшими за весь період війни проти України. Усе через те, що диктатор Володимир Путін бажає захопити якомога більше українських територій до інавгурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа.
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