Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 755940 (+1350) осіб ліквідовано;

танків - 9524 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 19596 (+7) од.;

артилерійських систем - 21064 (+3) од.;

РСЗВ - 1253 од.;

засоби ППО - 1023 од.;

літаків - 369 од.;

вертольотів - 329 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20107 (+14) од.;

крилаті ракети - 2859 од.;

кораблі/катери - 28 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 31037 (+48) од.;

спеціальна техніка - 3637 (+1) од.

Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

Вчора, 9 грудня, голова Пентагону Ллойд Остін, під час Національного безпекового форуму Рональда Рейгана, заявив, що від початку повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 700 тисяч одиниць живої сили, а також витратила понад 200 мільярдів доларів.

Як пояснив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені отамана Сірка Юрій Федоренко, наразі втрати Росії є найбільшими за весь період війни проти України. Усе через те, що диктатор Володимир Путін бажає захопити якомога більше українських територій до інавгурації 47-го президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа.