Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 755940 (+1350) человек ликвидировано;

танков - 9524 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 19596 (+7) ед.;

артиллерийских систем - 21064 (+3) ед.;

РСЗО - 1253 ед.;

средства ПВО - 1023 ед.;

самолетов - 369 ед.;

вертолетов - 329 ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня - 20107 (+14) ед.;

крылатые ракеты - 2859 ед.;

корабли/катера - 28 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 31037 (+48) ед.;

специальная техника - 3637 (+1) ед.

Потери России в полномасштабной войне против Украины

Вчера, 9 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин, во время Национального форума по безопасности Рональда Рейгана, заявил, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла не менее 700 тысяч единиц живой силы, а также потратила более 200 миллиардов долларов.

Как пояснил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко, сейчас потери России являются крупнейшими за весь период войны против Украины. Все потому, что диктатор Владимир Путин желает захватить как можно больше украинских территорий до инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.