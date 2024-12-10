Почти 1400 оккупантов и пять танков. Генштаб обновил потери России в войне

За прошедшие сутки, 10 декабря, потери Российской Федерации (РФ) в войне против Украины составили 1350 единиц живой силы. В частности Силы обороны уничтожили пять танков и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.12.24 ориентировочно составили:
Вчера, 9 декабря, глава Пентагона Ллойд Остин, во время Национального форума по безопасности Рональда Рейгана, заявил, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла не менее 700 тысяч единиц живой силы, а также потратила более 200 миллиардов долларов.
Как пояснил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко, сейчас потери России являются крупнейшими за весь период войны против Украины. Все потому, что диктатор Владимир Путин желает захватить как можно больше украинских территорий до инаугурации 47-го президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.
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