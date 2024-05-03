Майже 1300 окупантів та 58 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 3 травня, становлять 1270 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 472 140 військових. Крім того, ЗСУ знищили 58 артсистем та 42 автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.05.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), українські військові нещодавно покращили свої тактичні позиції у районі Серебрянського лісництва. Російські війська просуваються на Авдіївському напрямі.

В Україні на фронті протягом доби сталося 134 бойові зіткнення. Авіація сил оборони вдарила по одному ворожому ЗРК.

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