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Майже 1300 окупантів та 58 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

П'ятниця 03 травня 2024 07:44
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Майже 1300 окупантів та 58 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 3 травня, становлять 1270 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 472 140 військових. Крім того, ЗСУ знищили 58 артсистем та 42 автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 03.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 472 140 (+1270) осіб ліквідовано;
  • танків - 7354 (+22) од.;
  • бойових броньованих машин - 14 129 (+33) од.;
  • артилерійських систем - 12 102 (+58) од.;
  • РСЗВ - 1053 од.;
  • засоби ППО - 786 (+2) од.;
  • літаків - 348 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9580 (+19) од.;
  • крилаті ракети - 2126 од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16 266 (+42) од.;
  • спеціальна техніка - 1993 (+5) од.

Майже 1300 окупантів та 58 артсистем. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), українські військові нещодавно покращили свої тактичні позиції у районі Серебрянського лісництва. Російські війська просуваються на Авдіївському напрямі.

В Україні на фронті протягом доби сталося 134 бойові зіткнення. Авіація сил оборони вдарила по одному ворожому ЗРК.

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ЗСУ покращили свої тактичні позиції в районі Серебрянського лісництва: карти ISW
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