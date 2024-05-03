Ситуація на фронті сьогодні 3 травня

На фронті в Україні протягом останньої доби було зафіксовано 134 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 50 атак окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ .

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших військ.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині і населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Загалом, ворог завдав 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснив 116 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті

Інститут вивчення війни у звіті за 2 травня повідомляє, що українські військові нещодавно покращили свої тактичні позиції у районі Серебрянського лісництва. Російські війська просунулися на північ від Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та на південь від Первомайського (на південний захід від Авдіївки).

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